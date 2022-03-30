Німеччина «в цілому» готова стати гарантом безпеки для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив президенту України Володимиру Зеленському, що його країна «в цілому» готова виступити гарантом безпеки України.
Про це повідомив речник уряду Німеччини Штеффен Гебестрейт, пише «Європейська правда» з посиланням на Reuters.
Шольц продемонстрував «загальну готовність» щодо ролі гаранта безпеки в телефонній розмові з Зеленським, повідомив речник на пресконференції в середу.
Гебестрейт сказав, що не хоче спекулювати про те, чи буде роль гаранта безпеки також включати військовий компонент.
Leave a Reply