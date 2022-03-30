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На Слобожанському напрямку ЗСУ з початку доби збили 3 ворожі літаки та безпілотник

ЗСУ 30 березня збили 3 літаки-винищувачі та безпілотний літальний апарат

Про це повідомило Повітряне командування «Схід» у «Фейсбуці».

«Підвищуємо ставки! Одразу три літака-винищувача та один БПЛА збиті сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 30 березня з початку повномасштабної війни проти України окупанти втратили близько 17300 військових, 1723 бронемашини, 605 танків, 131 вертоліт і 121 літак.

30 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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