На Слобожанському напрямку ЗСУ з початку доби збили 3 ворожі літаки та безпілотник

Про це повідомило Повітряне командування «Схід» у «Фейсбуці».

«Підвищуємо ставки! Одразу три літака-винищувача та один БПЛА збиті сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 30 березня з початку повномасштабної війни проти України окупанти втратили близько 17300 військових, 1723 бронемашини, 605 танків, 131 вертоліт і 121 літак.