Парламент Канади проголосував за безвізовий режим з Україною та закликав уряд негайно ухвалити рішення Велика Британія перейде до “нової фази” підтримки України зброєю » Люксембург заморозил российские активы Ранее заморозку российских активов осуществили ЕС и США Люксембург в рамках санкций заморозил российские активы на сумму 2,5 млрд евро. Об этом сообщило министерство финансов Люксембурга. «Глава министерства финансов Юрико Бакес проинформировала парламент о процессе имплементации санкций ЕС против России в Люксембурге. На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на €2,5 млрд»,— говорится в сообщении министерства в Твиттере. Ранее заморозку российских активов также осуществили Европейский союз и США.