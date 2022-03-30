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Гендиректор МАГАТЕ прибув з робочим візитом на Южноукраїнську АЕС, щоб обговорити фізичний захист ядерних об‘єктів України

Про це повідомляє Енергоатом.

«На порядку денному обговорення питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки на захоплених російськими військами Запорізькій та Чорнобильській атомних електростанціях». – йдеться у повідомленні.

Також разом з Міністром енергетики України Германом Галущенко, керівником ДП «НАЕК «Енергоатом» Петром Котіним та головою Держатомрегулювання Олегом Коріковим гендиректор МАГАТЕ обговорить питання підтримки з боку Агентства ядерної та радіаційної безпеки, а також фізичного захисту ядерних об‘єктів, матеріалів та відходів й інших джерел випромінювання в Україні у зв‘язку зі збройною агресією РФ.

30 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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