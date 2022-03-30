Фінляндія відновила вантажне залізничне сполучення з росією Росія облаштувала біля ЧАЕС величезний склад боєприпасів, які можуть здетонувати » Гендиректор МАГАТЕ прибув з робочим візитом на Южноукраїнську АЕС, щоб обговорити фізичний захист ядерних об‘єктів України Сьогодні, 30 березня, розпочався робочий візит генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Южноукраїнську АЕС Про це повідомляє Енергоатом. «На порядку денному обговорення питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки на захоплених російськими військами Запорізькій та Чорнобильській атомних електростанціях». – йдеться у повідомленні. Також разом з Міністром енергетики України Германом Галущенко, керівником ДП «НАЕК «Енергоатом» Петром Котіним та головою Держатомрегулювання Олегом Коріковим гендиректор МАГАТЕ обговорить питання підтримки з боку Агентства ядерної та радіаційної безпеки, а також фізичного захисту ядерних об‘єктів, матеріалів та відходів й інших джерел випромінювання в Україні у зв‘язку зі збройною агресією РФ.