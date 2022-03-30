Франция предусмотрела все сценарии, в том числе возможность прекращения поставок газа из РФ — министр

Власти Франции предусмотрели все сценарии развития событий в связи с ситуацией вокруг Украины, в частности, возможность прекращения поставок газа из России, сообщил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

«Мы предусмотрели все сценарии, один из них — это решение России прекратить поставлять газ во Францию и Европу», — сказал Ле Мэр в эфире радиостанции «Эроп 1».

При этом он отметил, что это был бы «катастрофический сценарий, но он рассматривается».

Кроме того, министр указал, что французские компании могут сами принимать решения о своей деятельности на территории России, но они должны «строго соблюдать санкции, по которым политики приняли решение».

«Каждая компания, в зависимости от ситуации на местах, может принимать разные решения», — добавил Ле Мэр.

По его словам, санкции против России нацелены на то, чтобы «дестабилизировать российскую финансовую систему».