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Франція надає Україні пільговий кредит

Україна отримає кредит у 300 млн євро від Французького агентства розвитку.

Міністр фінансів України Сергій Марченко 28 березня підписав договір з Французьким агентством розвитку про отримання кредиту в обсязі 300 млн євро на пільгових умовах.

«Надані нам кошти є надзвичайно важливими для підтримки стабільності фінансової системи в умовах повномасштабної війни з рф», – зазначив Сергій Марченко.

Кредит надається за фіксованою процентною ставкою у розмірі 1,04 % річних строком на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на п’ять років від дати укладення кредитного договору).

Кошти будуть використані для фінансування державного бюджету.

30 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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