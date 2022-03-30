Простые правила сохранения зубов от кариеса В Киеве призывают открыть прокаты самокатов » Франція надає Україні пільговий кредит Україна отримає кредит у 300 млн євро від Французького агентства розвитку. Міністр фінансів України Сергій Марченко 28 березня підписав договір з Французьким агентством розвитку про отримання кредиту в обсязі 300 млн євро на пільгових умовах. «Надані нам кошти є надзвичайно важливими для підтримки стабільності фінансової системи в умовах повномасштабної війни з рф», – зазначив Сергій Марченко. Кредит надається за фіксованою процентною ставкою у розмірі 1,04 % річних строком на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на п’ять років від дати укладення кредитного договору). Кошти будуть використані для фінансування державного бюджету.