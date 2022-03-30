Фінляндія відновила вантажне залізничне сполучення з росією

Про це повідомляє Yle .

Компанія заявляла, що зупиняє перевезення через санкції, накладені владою Британії на «Російські залізниці».

Тепер компанія повідомляє, що за підсумками консультацій з британською владою та банками з’ясувалося, що санкції не поширюються на експортні, імпортні та транзитні перевезення VR. Тому перевезення відновлюються сьогодні.

Це рішення не вплине на швидкісний пасажирський поїзд Allegro, що курсував між Гельсінкі і Санкт-Петербургом. Його рух було зупинено у понеділок.