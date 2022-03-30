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До кінця війни Україна не називатиме число втрат ЗСУ

До завершення бойових дій заборонено називати конкретну кількість загиблих у Силах оборони України

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив в інтерв’ю ВВС Україна.

«Цифри, звісно, є. Я їх знаю з точністю майже до людини, але не назву. До кінця війни… Ми несемо втрати, і вони немаленькі. Набагато менші, ніж у росіян, але немаленькі. І кожна буде порахована, кожна залишиться в пам’яті, і кожній родині буде надана і шана, і допомога», — зазначив Арестович.

Він пояснив, що жодна армія світу не називає своїх втрат під час війни, оскільки це є військовою таємницею та може допомогти противнику оцінити ефективність його дій.

30 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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