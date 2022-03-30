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До Ірпеня не можна буде повернутися щонайменше місяць – мер

Протягом щонайменше місяця мешканцям звільненого Ірпеня на Київщині не можна повертатися до своїх домівок.

Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин на брифінгу

Пряма мова: «Хочу звернутися до наших містян. Не повертаємося поки в місто, це небезпечно. Я скажу, коли повернутися. Але в найближчий місяць точно повертатися не можна».

«Дайте нам час впоратися з ворогом. Не буває вільного Ірпеня без вільної Бучі, Ворзеля та Гостомеля. Бо звідти йдуть на нас обстріли. Коли ми звільнимо ці міста, нам буде легше працювати над відновленням нашого міста».

Деталі: Мер попередив, що в місті діє суворий пропускний режим, і він не пускатиме туди мешканців, щоб не наражати їх на небезпеку.

Коли в місті стане безпечно, міська влада має ще відновити критичну інфраструктуру.

Маркушин повідомив, що Ірпінь на 100% перебуває під контролем українських військових, але постійно зазнає обстрілів.

30 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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