До Ірпеня не можна буде повернутися щонайменше місяць – мер

Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин на брифінгу
Пряма мова: «Хочу звернутися до наших містян. Не повертаємося поки в місто, це небезпечно. Я скажу, коли повернутися. Але в найближчий місяць точно повертатися не можна».
«Дайте нам час впоратися з ворогом. Не буває вільного Ірпеня без вільної Бучі, Ворзеля та Гостомеля. Бо звідти йдуть на нас обстріли. Коли ми звільнимо ці міста, нам буде легше працювати над відновленням нашого міста».
Коли в місті стане безпечно, міська влада має ще відновити критичну інфраструктуру.
Маркушин повідомив, що Ірпінь на 100% перебуває під контролем українських військових, але постійно зазнає обстрілів.
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