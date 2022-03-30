Держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості під час війни: українці вже можуть подати заявку через «Дію»

Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.

«Як я й обіцяв, держава відшкодує втрату будинку або квартири в результаті бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже можуть подати відповідну заявку в «Діі». Подача заявок вже доступна в мобільному додатку. Потрібно оновити додаток, щоб побачити цю нову послугу. А через тиждень буде доступна й офлайн — в центрах надання адміністративних послуг. Головне — держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості», — сказав Володимир Зеленський.

Як зазначили в Мінцифрі, послугою можуть скористатися ті, у кого з 24 лютого пошкоджені приватні будинки (садибні, дачні та садові), квартири, інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

Для подачі заявки потрібно оновити застосунок «Дія», у розділі «Послуги» обрати «Повідомлення про пошкоджене майно», заповнити форму, вказавши необхідні дані (ПІБ, РНОКПП, контакти й інформацію про пошкоджений об’єкт).

Після реєстрації повідомлення очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, визначених урядом найближчим часом.