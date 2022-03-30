Бывший топ-военный НАТО не верит в мир в Европе, пока Путин остается при власти

Отставной британский генерал, бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе сэр Ричард Ширреф считает, что отвод сил РФ из-под Киева вероятнее всего означает их переброску на другое направление, а мир в Европе невозможен, пока Путин остается при власти.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает BBC.

Ширреф сказал, что с подозрением воспринял заявления российского руководства о деэскалации в Киевской и Черниговской областях. «Это почти наверняка признание, что попытка продвигаться на многих оперативных направлениях провалилась, и наиболее вероятно – предвестник концентрации сил в другом месте… Я бы не исключал определенный обманный маневр», — отметил экс-генерал.

Ричард Ширреф также сказал, что «пока Путин в Кремле — мир в Европе невозможен», добавив, что считает его «кровавым автократом».

По его словам, НАТО обязано позаботиться, чтобы противостояние между Россией и коллективным Западом оставалось «холодной, а не горячей войной», но это значит, что Альянсу нужно быть готовым к войне.

«Мы еще не видели такого наращивания сил НАТО, какое, по моему мнению, важно, если Альянс хочет сдержать какую-либо дальнейшую агрессию», — отметил Ширреф.