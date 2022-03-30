 
«  
  »

Британія на Радбезі ООН: повномасштабна війна росіян проти українців може викликати голод у всьому світі

Радбез ООН

Про це вона заявила на засіданні Радбезу ООН.

«Зараз ми спостерігаємо стрімке зростання цін на енергоносії і глобальну відсутність продовольчої безпеки, що найсильніше б’є по найбільш уразливих верств населення», — зазначила Вудвард.

За її словами, сьогодні майже кожна країна-член ООН відчуває наслідки війни Росії проти України. Також світ опинився перед загрозою дестабілізації, викликаної голодом. У результаті існує ризик того, що без їжі залишаться всі діти світу, каже вона.

«Апетит Росії до війни позбавляє світ їжі», — додала Вудвард.

30 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  