Британія готова стати гарантом безпеки України

На тлі повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну Велика Британія допускає можливість стати гарантом безпеки України, якщо Київ про це попросить.

Про це заявила постійна представниця Великобританії в ООН Барбара Вудвард.

За її словами, британська влада надає Києву значну гуманітарну допомогу та військову підтримку. Загальна сума, витрачена на допомогу Україні, становить понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Крім того, Борис Джонсон та Володимир Зеленський майже щодня проводять телефонні розмови.

Водночас у відповідь на запитання, чи зможе Лондон виступити гарантом безпеки України Вудворд зауважила, що Лондон має отримати відповідне звернення від України.“І те, що ми хочемо зробити, це допомогти у будь-який можливий спосіб, закінчити цю війну, забезпечити виведення російських військ вторгнення. Ми були б раді зіграти у цьому роль, якщо уряд України попросить нас про це – так”, – сказала вона.