Белый дом:Новая встреча президентов США и России возможна только в условиях «полной деэскалации» в Украине

Белый дом заявил, что новая встреча президентов США и России возможна только в условиях «ощутимой деэскалации» российских действий в Украине и демонстрации Москвой «искренней приверженности» дипломатии.

С таким заявлением выступила на брифинге для журналистов директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что не исключает возможности новой очной встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным. Однако президент США отметил, что возможность организации таких переговоров зависит от их повестки.

«Президент Байден ясно заявлял, что прежде, чем будет такой диалог, требуется ощутимая деэскалация со стороны России и ясная, искренняя приверженность дипломатическому взаимодействию», — сказала Бедингфилд.

Вместе с тем она отметила, что Соединенные Штаты готовы оказывать содействие Украине в ее переговорах с Россией и поддерживают участие Киева в этом дипломатическом процессе.

Во вторник в Стамбуле состоялись очные переговоры делегаций Москвы и Киева.

«Мы находимся в тесном контакте с Украиной и поддерживаем их усилия по вовлечению в дипломатию и попытке достичь прекращения огня», — сказала Бедингфилд.

«Мы готовы помочь, чем можем, и сконцентрированы на том, чтобы поставить Украину в наилучшую позицию как на поле боя, так и за столом переговоров, — продолжила директор. — Мы предоставляем украинцам право обсуждать специфику переговоров».

Однако Бедингфилд призвала «четко осознавать реальность происходящего на местах» и избегать быть обманутыми заявлениями России.

«Мы считаем, что любое перемещение сил вокруг Киева — это передислокация, а не отвод войск, — сказала она. — И мир должен быть готов к масштабному наступлению на другие районы Украины. Всем следует ожидать, что атаки будут продолжаться по всей территории Украины».

«Мы должны увидеть, что Россия действительно делает, прежде чем доверять только тому, что она говорит. Мы видели с самого начала, что она агрессивно наступала на Киев в начале этого конфликта. И у нас нет оснований полагать, что они изменили эту стратегию», — подчеркнула представитель Белого дома.