За посягання на життя поліцейських затримали 57-річного киянина.
Джерело: Київська міська прокуратура, Національна поліція
Деталі: За даними слідства, поблизу одного з блокпостів у Києві патрульні поліції зупинили авто Audi Q7, 52-річна водійка якого надала документи з ознаками підробки.
«На підкріплення» до жінки за її дзвінком приїхав чоловік з двома десятками осіб, озброєних автоматами, та погрозами розстріляти поліцейських.
Після інциденту зловмисники вирушили до міста Бровари, Київської області.
Правоохоронцям вдалося вдалося встановити та затримати чоловіка, який керував невідомими та надавав їм вказівку відібрати у поліцейських зброю.
Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які причетні до злочину.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічно.
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