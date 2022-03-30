Сили ППО збили кілька ворожих ракет над Києвом У Києві забруднювачів у повітрі у 9 разів більше за норму » ЄС готовий створити прискорені торгові маршрути для України Європейська комісія готова створити спеціальні торгові маршрути між Польщею та Україною, щоб продукти харчування могли пересуватися якнайпростіше в обох напрямках. Про це заявив єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський, його слова передає politico. Україна просить Брюссель полегшити торгові потоки агропродовольчих товарів шляхом створення так званих зелених коридорів, оскільки більшість її власного великого експорту продовольства з чорноморських портів було відрізано російськими окупантами. Комісар порівняв цей план із тим, що було розроблено на ранній стадії пандемії коронавірусу, коли ЄС відмовився від деяких перевірок товарів.