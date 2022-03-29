Знищили 12 російських танків і 10 БМП: на Луганщині ЗСУ минулої доби відбили 7 атак ворога

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає ЕспресоTV.

За інформацією Гайдая, росіяни не припиняють спроб захопити ключові міста області, проте не мають успіху.

«Українські захисники стримують противника, за добу відбито сім ворожих атак. Наші воїни знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та три одиниці автомобільної техніки. Рашисти зазнали втрат і в живій силі», – зазначено в повідомленні.

У Рубіжному та Попасній тривають позиційні бої, але міста тримаються та залишаються під українськими прапором.

Упродовж доби росіяни завдавали ударів з різних видів озброєння, намагаючись знищити інфраструктуру та житлові квартали міст. Зокрема, через обстріли в Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Новотошківському (Гірська громада), с.Щедрищеве (Сєвєродонецька громада) палали житлові будинки, гаражі, господарчі споруди.

У Лисичанську у вогні опинилося відразу п’ять будинків. У Сиротиному (Сєвєродонецька громада) через обстріли загорілася деревина в лісгоспі.

Як додали в МВС України, у Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів у п’ятиповерховому будинку зайнялася одна з квартир на 4 поверсі, відбулося руйнування 4 та 5 поверхів будинку. З-під завалів врятували 4 осіб.

З-під завалів ще одного п’ятиповерхового будинку в цьому ж місті бійці ДСНС Луганської області врятували 9 громадян. Розбираючи завали, рятувальники знайшли тіла ще 2 людей.