В Ірпені проводяться зачистки: багато розтяжок, є підозра про мінування тіл загиблих містян російськими окупантами, — мер міста Новый проект бюджета США предусматривает расширение поддержки Украины » За час масштабної агресії росіяни знищили понад 60 храмів у 8 областях, — Генштаб ЗСУ Окупанти щодня руйнують по дві релігійні споруди Про це повідомив Генштаб ЗСУ у «Фейсбуці». 2За місяць війни російською армією було знищено понад 60 українських храмів і релігійних споруд. росіяни щодня руйнують дві духовні споруди», – йдеться у повідомленні. Щонайменше у 8 областях України храми зазнали руйнувань, а саме: у Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумський, Харківській та Чернігівській. В основному йдеться про православні храми, однак окупанти також зруйнували мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій.