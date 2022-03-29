За час масштабної агресії росіяни знищили понад 60 храмів у 8 областях, — Генштаб ЗСУ

Окупанти щодня руйнують по дві релігійні споруди
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у «Фейсбуці».
2За місяць війни російською армією було знищено понад 60 українських храмів і релігійних споруд. росіяни щодня руйнують дві духовні споруди», – йдеться у повідомленні.
Щонайменше у 8 областях України храми зазнали руйнувань, а саме: у Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумський, Харківській та Чернігівській.
В основному йдеться про православні храми, однак окупанти також зруйнували мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій.
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