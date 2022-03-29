Враг отводит отдельные подразделения с Киевской и Черниговской областей, ведет накопление большого количества боеприпасов рядом с объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС – Генштаб ВСУ

Противник осуществляет отвод отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировку для сосредоточения основных усилий на Слобожанском и Донецком направлениях, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Осуществляет отвод отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировку для сосредоточения основных усилий на Слобожанском и Донецком направлениях… Осуществляет перегруппировку войск и их частичный отвод на территорию республики Беларусь», — говорится в сообщении в Facebook.

На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Предпринимал попытки огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Романовка, Горенко, Лычанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Новая Буда, Майдановка, Любовичи, Забуяние, Наливайковка.

Противник продолжает блокировать Чернигов. В направлении г.Бровары враг пытается удержать ранее занятые позиции и не допустить дальнейшее продвижение украинских войск.

«РФ и ее многочисленная агентура в международных организациях отрицает факты транспортировки и накопления российскими войсками большого количества боеприпасов в непосредственной близости с объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС. Деятельность российских оккупационных войск в любой момент может привести к детонации боеприпасов, повреждению «Укрытия» и радиационному заражению территории, где проживают сотни миллионов европейцев», — подчеркнули в Генштабе.

Отмечается, что использование Чернобыльской зоны для транспортировки и накопления боеприпасов, а также размещение командных пунктов российских войск осуществляется сознательно, поскольку ВСУ не могут вести на территории зоны отчуждения боевые действия.

«Риск детонации российских боеприпасов высок и без ведения боевых действий, в связи с пренебрежением оккупантами мерами безопасности, а также массовым использованием старых и некондиционных боеприпасов. Такие инциденты случаются на российских складах и арсеналах регулярно и в мирное время, что общеизвестно», — говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, осуществил отвод отдельных подразделений 1-й танковой армии из района г.Сумы за пределы территории Украины. Также противник ксилил наступательные возможности группировки отдельными подразделениями из состава 20-й общевойсковой армии западного военного округа в направлении Славянска.