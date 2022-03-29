Ворога від Кривого Рогу відкинули на 40, просуваємось до Херсону

Українські захисники звільнили кілька сіл біля Херсонської області. Також бійці просунулися на Запоріжжі та відкинули ворога подалі від Кривого Рогу. Так, оперативна відстань ворога до Кривого Рогу – близько 40 кілометрів. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, інформує «24 канал».

Це дуже важливо, адже суттєво ускладнює для ворога можливості обстрілів міст. Раніше було 10 кілометрів.

Денисенко відзначив, що ЗСУ закріпляються і переходять в певні контратаки. Чиновник нагадав, що вчора бійці звільнили місто Ірпінь, там тепер відбувається зачистка.