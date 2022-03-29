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В Ірпені зруйновано близько 50% будівель, — міський голова Ірпеня

В Ірпені (переважно у приватному секторі) залишаються близько 3500-4000 людей

Про це в спільному ефірі телеканалів повідомив міський голова Ірпені Олександр Маркушин, передає «Еспресо. TV«.

«Я хочу користуючись нагодою всіх попросити: поки не повертатися. Поки в місті небезпечно. Лунають постріли та обстріли, йдуть обстріли навіть із «градів». На сьогоднішній день повертатися не можна. Я обов’язково всім скажу, коли можна буде повертатися», — сказав мер і наголосив, що влада макисмально ще буде евакуювати мешканців для їхньої безпеки.

Також Олександр Маркушин додав, що зараз стоїть завдання поховати всіх людей, які загинули.

За його словами, приблизно 50% міста зруйновано, зокрема, критична інфраструктура. Але влада буде максимально все відновлювати.

29 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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