В Ірпені проводяться зачистки: багато розтяжок, є підозра про мінування тіл загиблих містян російськими окупантами, — мер міста

Мер міста поділився деталями в етері Еспресо.TV.

«Місто Ірпінь звільнено від російських окупантів, проте ще проходять зачистки, адже зʼявляються маленькі осередки. Російські загарбники ховалися у підвалах і коли українські захисники їх вибивали, вони тікали в різні боки. Тому дуже уважно перевіряються кожен підвал і кожна квартира у місті», — зазначив Маркушин.

Посадовець наголосив, що територія Ірпеня, яку захопили росіяни, майже вся замінована. Є дуже багато розтяжок, але поставлені вони непрофесійно.

«Є підозра про мінування тіл загиблих мешканців Ірпеня. Інакше не можна окупантів назвати, як потворами. Вони розстріляли багато мирних містян і понівечили їхні тіла танками», — зауважив Олександр Маркушин.

Міський голова додав, що окупанти з Ірпеня тікали в Михайлівку-Рубежівку, Ворзель і Бучу. На думку Маркушина, є вірогідність того, що російські окупанти будуть контратакувати. Тож розслаблятися й зупинятися не можна — треба гнати ворога до Білорусі.