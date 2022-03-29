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Уничтожены командир и начальник штаба 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии РФ

ВСУ уничтожили российского командира и начштаба /фото прес-служба Міноборони України

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. 28 марта под огнем ВСУ оказались командир и начальник штаба войска РФ.

Отмечается, что уничтожены командир и начальник штаба 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии России.

«Сегодня, в ходе боев, украинские воины организовали встречу с дьяволом очередной партии российских военных преступников», — говорится в сообщении.

 

29 марта, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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