Укроборонпром опанував ремонт трофейної техніки росіян

Джерело: речниця ДП «Укроборонпром» Наталія Сад на брифінгу 28 березня
Пряма мова: «Підприємства Укроборонпрому на 100% виконують щоденний графік виробництва та ремонту військової техніки, погоджений головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. На 100% щодня.
Кожного дня «Укроборонпром» передає українській армії необхідну військову техніку. З міркувань безпеки ми навмисно не говоримо, скільки та якої саме, однак виробництво, модернізація та її ремонт здійснюються цілодобово.
Деталі: Наталія Сад додала, що з перших днів війни концерн здійснює перенесення своїх підприємств на безпечну територію.
Це стосується і документообігу: завдяки компанії Microsoft документообіг розміщений та ведеться у хмарному сховищі поза межами України.
Leave a Reply