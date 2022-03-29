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Украина и РФ пока не достигли договоренностей ни по одному пункту переговоров, – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что договоренностей с Россией по какому-либу пункту переговоров пока нет, в то же время стороны сейчас обмениваются мнениями и предложениями.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

«Сейчас по какому-либо принципиальному пункту переговоров договоренностей как таковых нет, вместо этого есть обмен мнениями, предложениями и идеями», — цитирует Кулебу пресс-служба министерства.

Подчеркивается, что на разных уровнях и в разных форматах продолжаются контакты партнеров Украины с российской стороной, направленные на то, чтобы побудить Россию занять более конструктивную позицию.

29 марта, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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