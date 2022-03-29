Сводка Генштаба: оккупанты выводят войска из Киевской и Черниговской областей и наращивают усилия на Востоке

Как сообщили в Генштабе, стратегических целей противник не достиг, фиксируется выведение отдельных подразделений оккупантов с территории Киевской и Черниговской областей.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную сводку тридцать четветого дня войны по состоянию на 12:00.

Во вражеской армии серьезные проблемы с ротацией и доукомплектацией разбитых подразделений. Так, в Тихоокеанском флоте ВС РФ из-за массовых отказов солдат от участия в «специальной операции» сейчас не могут укомплектовать даже одну новую батальонно-тактическую группу.

На волынском направлении группировка белорусских войск стоит у своей границы, проводит демонстративные действия.

На полесском направлении противник проводит артиллерийские обстрелы, перегруппировывает войска и частично выводит их на территорию Беларуси.

На северщине оккупанты продолжают блокировать Чернигов, проводят обстрелы объектов военной и гражданской инфраструктуры. В направлении Броваров активных действий оккупант не ведет.

На слобожанском направлении действует вражеская авиация и артиллерия, бьют по Харькову и населенному пункту Барвинково, продолжают попытки захватить Изюм. Продолжаются бои у населенных пунктов Камянка, Сухая Камянка, Тихоцкое.

На этом направлении наблюдается наращивание группировки вражеских войск за счет отдельных подразделений 1-й танковой армии.

В боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ потеряла две батальонно-тактические группы (около 1500 солдат и офицеров), также погиб командир бригады подполковник Денис Курила.

На Донецком направлении активник активизировался на многих направлениях, ведет штурмовые действия в районе населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское.

Основные усилия рашисты концентрируют в направлении Попасной и Мариуполя, в котором продолжается героическая оборона. Успехов вражеские атаки не имеют.

Во временно оккупированном Бердянске захватчики пытаются восстановить припортовую инфраструктуру после нанесенного 24 марта удара по стоящей у причала группировке больших десантных кораблей.

На южнобужском направлении враг прикрываясь артиллерией пытается восстановить боеспособность своей группировки, подвозит боеприпасы и топливо.