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Росіяни знову вдарили ракетами по нафтобазі на Рівненщині

Росіяни знову вдарили ракетами по нафтобазі на Рівненщині

Джерело: Рівненська ОВА

Пряма мова: «Ворог знову завдав ракетного удару по Рівненській області. Це знову нафтобаза. На місце виїхали ДСНС та хімлабораторія».

29 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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