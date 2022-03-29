Міністр фінансів Німеччини Лінднер одразу після повномасштабного вторгнення РФ казав, що Україні залишилося кілька годин В Україні неможливий «корейський сценарій», — РНБО » Росіяни знову вдарили ракетами по нафтобазі на Рівненщині Росіяни знову вдарили ракетами по нафтобазі на Рівненщині Джерело: Рівненська ОВА Пряма мова: «Ворог знову завдав ракетного удару по Рівненській області. Це знову нафтобаза. На місце виїхали ДСНС та хімлабораторія».