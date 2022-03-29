Росіяни знову вдарили ракетами по нафтобазі на Рівненщині
Джерело: Рівненська ОВА
Пряма мова: «Ворог знову завдав ракетного удару по Рівненській області. Це знову нафтобаза. На місце виїхали ДСНС та хімлабораторія».
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Росіяни знову вдарили ракетами по нафтобазі на Рівненщині
Росіяни знову вдарили ракетами по нафтобазі на Рівненщині
Джерело: Рівненська ОВА
Пряма мова: «Ворог знову завдав ракетного удару по Рівненській області. Це знову нафтобаза. На місце виїхали ДСНС та хімлабораторія».
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