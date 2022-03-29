Польша будет принимать украинских беженцев столько, сколько нужно – вице-премьер

Польша готова продолжать принимать украинских беженцев столько, сколько потребуется.

Об этом в интервью Politico сказал вице-премьер-министр Петр Глинский, курирующий усилия Польши по принятию украинских беженцев, пишет «Европейская правда».

«У нас есть возможности, и мы все еще готовы принять больше беженцев», – сказал он.

За последний месяц Польша приняла 2,3 миллиона беженцев, сказал Глинский – больше, чем любая другая европейская страна. В последнее время количество прибывших упало, но Варшава готовится к предстоящим волнам.

Однако, повторяя беспокойство Украины, Глинский дал понять, что Западу очень важно не сбавлять гуманитарную помощь стране.

«Это очень чувствительная проблема с точки зрения Украины, потому что они все еще защищают свою независимость», – сказал Глинский.

Готовность Польши принять так много украинских беженцев, в то время как она отказалась сделать то же самое для беженцев из Сирии и Афганистана, произвела впечатление на многие столицы ЕС.