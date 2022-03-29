Ворог концентрується на сховищах пального, – Генштаб Міністр фінансів Німеччини Лінднер одразу після повномасштабного вторгнення РФ казав, що Україні залишилося кілька годин » «Охматдит» отримає 97 тис. євро від продажу картини Бенксі на аукціоні Картину Бенксі продали на благодійному аукціоні у Лондоні за 97 тисяч євро. Виручені кошти підуть на потреби київської лікарні «Охматдит», повідомляє The Guardian. Початкова ставка на аукціоні була 20 тисяч фунтів стерлінгів (24 тис. євро). Твір вуличного художника Бенксі з Брістоля виставив на аукціон анонімний донор через сайт MyArtBroker.com. Твір вуличного художника Бенксі з Брістоля виставив на аукціон анонімний донор через сайт MyArtBroker.com. На картині зображені два солдати, які малюють на стіні символ кампанії за ядерне роззброєння. CND Soldiers від Бенксі на виставці в Tesla Soft Gallery в Будапешті в 2020 році. Фото: Zsolt Szigetváry/EPA «Найвища ставка значно перевищила наші очікування – 81 тис. фунтів стерлінгів». Пожертва переможця торгів значно змінить життя персоналу, дітей та їхніх сімей у найближчі тижні», – каже керуюча директорка MyArtBroker Шарлотта Стюарт. Нагадаємо, лікарі «Охматдит» рятують поранених російськими окупантами дітей.