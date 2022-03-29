Очевидці в Білорусі помітили рух російських військ від українського кордону

Очевидці в Білорусі помітили рух колон російської військової техніки з боку українського кордону в тилові частини.

Джерело: MotolkoHelp, Єврорадіо

Деталі: Очевидці в Гомелі поділились з Єврорадіо відеозаписом, як колон військової техніки з прапорами РФ рухається вулицею Ілліча в Гомелі. Техніка їде з боку українського кордону по дорозі в центр міста.

Вулиця Ілліча за містом переходить у трасу Е95, що сполучає Гомель із Черніговом.

Читачі білоруського журналіста Антона Мотолько надіслали йому відеозапис завантаження 70 бойових машин піхоти з маркуванням V і прапорами РФ та російського ВДВ в Речиці на залізничні платформи.

За даними читачів, колона виїхала з Хойників (близько 50 км до кордону України) по трасі Р33 до залізничної станціїї в місті Речиця на околицях Гомеля.

У складі колони, крім БМП, помітили також БТР-Д і МТ-ЛБ.