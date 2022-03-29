NASA хочет высадить астронавтов на Марс к 2040 году

Источник: глава NASA Билл Нельсон, цитирует Интерфакс-Украина
Прямая речь: «Наш план состоит в том, чтобы люди ходили Марсом до 2040 года».
Детали: Он отметил, что исследования на Марсе продолжаются в настоящее время – данные с поверхности планеты собирает марсоход Perseverance, а на орбите планеты находятся автоматические межпланетные станции для изучения её поверхности и атмосферы.
Нельсон отметил, что в данный момент разрабатывается надувной тепловой щит, который способен замедлить космический корабль при вхождении в атмосферу Марса и помочь ему осуществить безопасную посадку на поверхность планеты.
Также, по словам главы управления, специалисты NASA занимаются вопросом поддерживания жизнедеятельности на Луне и Марсе.
Помимо прочего, американское космическое ведомство занимается разработкой новых двигателей, которые ускорят транспортировку астронавтов на Марс.
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