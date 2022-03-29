На Харківщині стрілець-зенітник знищив російський вертоліт КА-52 «Алігатор» з ПЗРК

В Харківській області стрілець-зенітник підрозділу протиповітряної оборони однієї з військових частин Десантно-штурмових військ ЗС України солдат Віталій К. знищив бойовий вертоліт ЗС РФ Ка-52, відомий серед військових як «Алігатор»
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Виявивши ворожу ціль – російський вертоліт Ка-52, на висоті близько п’ятисот метрів, десантник здійснив бойовий пуск з ПЗРК в напрямку цілі та уразив її.
Гвинтокрил вибухнув у повітрі.
«Цей “Алігатор” міг забрати багато життів українців, як військових так і цивільних громадян. Тому він і пішов у слід за російським військовим кораблем. А взагалі, кожен такий вчинок – наближає нашу Перемогу», – відзначає десантник Віталій К.
Leave a Reply