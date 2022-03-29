«Охматдит» отримає 97 тис. євро від продажу картини Бенксі на аукціоні Росіяни знову вдарили ракетами по нафтобазі на Рівненщині » Міністр фінансів Німеччини Лінднер одразу після повномасштабного вторгнення РФ казав, що Україні залишилося кілька годин Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що після повномасштабного вторгнення військ до України РФ міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер заявив, що «Україні залишилося кілька годин» Про це повідомляє Liga.Net з посиланням на Frankfurter Allgemeine. За словами Мельника, німецький міністр сидів із усмішкою і говорив так, ніби поразка українців зафіксована. «Постачання зброї або відключення Росії від SWIFT безглузді», — цитує міністра посол. «У мене було відчуття, що він дивиться більше на баланс, ніж на наші страждання. Але, можливо, він повинен був так робити. Як міністр фінансів. У всякому разі, для мене це був нокаут. Тоді я завершив розмову. Я не часто плачу, але після розмови з Лінднером сльози просто текли по обличчю», — зізнався Мельник.