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Міністр фінансів Німеччини Лінднер одразу після повномасштабного вторгнення РФ казав, що Україні залишилося кілька годин

Крістіан Лінднер

Про це повідомляє Liga.Net з посиланням на Frankfurter Allgemeine.

За словами Мельника, німецький міністр сидів із усмішкою і говорив так, ніби поразка українців зафіксована.

«Постачання зброї або відключення Росії від SWIFT безглузді», — цитує міністра посол.

«У мене було відчуття, що він дивиться більше на баланс, ніж на наші страждання. Але, можливо, він повинен був так робити. Як міністр фінансів. У всякому разі, для мене це був нокаут. Тоді я завершив розмову. Я не часто плачу, але після розмови з Лінднером сльози просто текли по обличчю», — зізнався Мельник.

29 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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