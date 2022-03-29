Делегації України та Росії зустрілися. Ердоган закликав їх до перемир’я Украина и РФ пока не достигли договоренностей ни по одному пункту переговоров, – Кулеба » Дніпропетровщина: ворог наніс ракетні удари, є поранений, пошкоджений віадук Російські окупанти нанесли ракетні удари по Дніпропетровській області, у результаті чого одна людина отримала поранення, пошкоджено віадук та фермерську техніку. Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram Пряма мова Резніченка: «Кілька ворожих ракетних ударів по нашій області. У Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства. Пошкоджена техніка. Одну людину поранено». Деталі: Також ракета поцілила в віадук у місті Павлограді. Рух дорогою призупинено. Ще один ракетний удар прийшовся по території Нікопольського району. Загиблих у результаті ворожих ударів немає.