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Дніпропетровщина: ворог наніс ракетні удари, є поранений, пошкоджений віадук

Російські окупанти нанесли ракетні удари по Дніпропетровській області, у результаті чого одна людина отримала поранення, пошкоджено віадук та фермерську техніку.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: «Кілька ворожих ракетних ударів по нашій області. У Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства. Пошкоджена техніка. Одну людину поранено».

Деталі: Також ракета поцілила в віадук у місті Павлограді. Рух дорогою призупинено.

Ще один ракетний удар прийшовся по території Нікопольського району.

Загиблих у результаті ворожих ударів немає.

29 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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