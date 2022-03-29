Блогер Павло Артем’єв,який оприлюднив фото військової техніки ЗСУ в ТРЦ “Ретровіль” у Києві (і який потім розбомбили росіяни), втік і тепер погрожує журналістам

Блогер-тіктокер Павло Артем’єв, який оприлюднив фото військової техніки ЗСУ в ТРЦ “Ретровіль” у Києві (і який потім розбомбили росіяни), втік з міста і тепер погрожує журналістам, які його викрили. Про це пише у своєму Фейсбуці журналіст Богдан Буткевич.

За його словами, Артем’єв надсилає погрози журналістці Марині Данилюк-Ярмолаєвій. Вона є дружиною Буткевича. разом на своїх стрімах вони обговорювали вчинок блогера.

“… це собаче лайно кудись втекло з Києва. А потім чмо вирішило, оскільки сцалося написати мені, пробувати лякати Marina Daniluk-Yarmolaeva. Підіслало спочатку свою бабу, яка в приваті пробувала лякати “судовим позовом за наклеп”. Було послано на три літери. І тепер, яке справжнє мурло, вирішило знову ж таки написати не мені, а Марині. Хоча інфу про нього на нашому стрімі ми давали вдвох. Це просто щоб ви розуміли ступінь чмошності цього недочоловіка” – пише Буткевич.

Він також дивується, що СБУ відпустила Артем’єва, який своїм вчинком, ймовірно, призвів до загибелі людей.