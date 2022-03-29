Австралия ввела санкции в отношении российских граждан

Австралия ввела санкции в отношении российских граждан, подозреваемых в коррупции, а также против тех, кто, по мнению австралийских властей, «причастен к смерти» юриста Сергея Магнитского.

Об этом сообщила во вторник министр иностранных дел страны Марис Пейн.

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, министр объявила о введении санкций против 39 российских граждан, «ответственных за коррупционные преступления, раскрытые Сергеем Магнитским, а также против тех», кто, как предполагается, причастен к его смерти.

Как сообщила глава МИД, для граждан РФ, попавших в австралийский санкционный список, вводятся заморозки активов и счетов, а также запрет на въезд на территорию Австралии.