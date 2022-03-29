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7 человек погибли, и 22 ранены в результате российского ракетного удара по Николаеву

Во вторник российская крылатая ракета попала в 9-этажное здание областной администрации в Николаеве, в результате чего погибли, по меньшей мере семь, человек и 22 получили ранения, сообщили местные власти.

Восемнадцать раненых извлечены из-под завалов спасателями, которые продолжают работать на месте взрыва. Атака произошла в рабочие часы, когда в здании находилось много людей.

В результате прямого попадания ракеты произошло разрушение центральной секции здания, без дальнейшего возгорания, говорится в сообщении МЧС Николаева. Территория вокруг здания оцеплена.

Губернатор Николаевской области Виталий Ким опубликовал в своих соцсетях фото разрушений и написал, что, по его мнению, обстрел областной администрации означает, «что российские войска отказались от попыток захватить город, иначе не стали бы разрушать основной пункт управления областью».

В пострадавшем здании находилась областная администрация, а также Николаевский областной совет.

29 марта, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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