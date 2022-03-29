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Єврокомісар закликала мотивувати українських біженців у Польщі переїздити в інші країни ЄС

Біженці на вокзалі у Львові
Про Про це заявила комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон у понеділок з посиланням на AFP. заявила комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон у понеділок з посиланням на AFP.Про це заявила комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон у понеділок з посиланням на AFP.

Про це заявила комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон​, пише Actuality.​

«Важливо мотивувати біженців покинути Польщу і спробувати поїхати до інших держав-членів (ЄС), тому що інакше ситуація не буде стійкою», — сказа​ла​ Йоханссон​ перед зустріччю з міністрами внутрішніх справ ЄС.

​Польща прийняла 2,3 млн українських біженців. За даними ООН, це близько 60% загальної кількості українців, що покинули свою країну під час війни.​

Нагадаємо, віце-прем’єр Польщі та лідер правлячої партії «Право і Справедливість» Ярослав Качинський заявив, що його країна не проситиме у ЄС гроші на українських біженців.

29 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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