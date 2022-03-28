Зведення Генштабу: Росіяни намагаються прорвати оборону біля Києва

Біля Києва росіяни намагаються прорвати оборону з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові автошляхи та населені пункти, їх стримують українські війська.

Джерело: Генштаб

Деталі: На Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 5 атак ворога. Знищено 2 ворожі танки, бойову машину піхоти та автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі.

На Харківщині тривають оборонні бої в районах населених пунктів Топольське, Кам’янка, Суха Кам’янка.

основні зусилля Сил оборони – на обороні Кривого Рогу, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні частин морського узбережжя, охороні та обороні об’єктів критичної інфраструктури.

Зазначається, що ЗСУ стримують просування ворога у напрямках населених пунктів Гуляйполе та Запоріжжя.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбивають штурм окупантів в районі населеного пункту Верхньоторецьке.