Зведення Генштабу: Росіяни намагаються прорвати оборону біля Києва

Біля Києва росіяни намагаються прорвати оборону з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові автошляхи та населені пункти, їх стримують українські війська.
Джерело: Генштаб
Деталі: На Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 5 атак ворога. Знищено 2 ворожі танки, бойову машину піхоти та автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі.
На Харківщині тривають оборонні бої в районах населених пунктів Топольське, Кам’янка, Суха Кам’янка.
Зазначається, що ЗСУ стримують просування ворога у напрямках населених пунктів Гуляйполе та Запоріжжя.
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбивають штурм окупантів в районі населеного пункту Верхньоторецьке.
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