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Зірка соцмереж харківський кіт Степан зібрав понад $10 тис. та перерахував їх на благодійність

Зібрані кошти надіслані притулкам для тварин та зоопарку в Миколаєві

Про це йдеться на сторінці кота Степана в Instagram, передає «Espreso.TV«.

«Дорогі мої друзі, я щиро вдячний за вашу чуйність та підтримку! Ми зібрали $10 035, і ці кошти будуть перераховані @happy_paw, @uanimals.official, @zoo_12m, @snezhana_zahist_tvarin та Миколаївський зоопарк. Ваш внесок безцінний – завдяки вашій підтримці ми зможемо забезпечити гідний догляд та лікування для кожної тварини в Україні. Дуже дякую!» – написав блогер.

Довідково. Кіт Степан  кіт з України, що отримав світову популярність у соцмережах через свій незворушний характер. Має більш ніж півтора мільйони підписників у тік-ток та інстаграмі.  Народився у 2008. Корінний харків’янин. Власниця Степана Ганна знайшла його маленьким кошеням.

28 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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