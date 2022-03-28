Зірка соцмереж харківський кіт Степан зібрав понад $10 тис. та перерахував їх на благодійність

Про це йдеться на сторінці кота Степана в Instagram, передає «Espreso.TV«.

«Дорогі мої друзі, я щиро вдячний за вашу чуйність та підтримку! Ми зібрали $10 035, і ці кошти будуть перераховані @happy_paw, @uanimals.official, @zoo_12m, @snezhana_zahist_tvarin та Миколаївський зоопарк. Ваш внесок безцінний – завдяки вашій підтримці ми зможемо забезпечити гідний догляд та лікування для кожної тварини в Україні. Дуже дякую!» – написав блогер.

Довідково. Кіт Степан – кіт з України, що отримав світову популярність у соцмережах через свій незворушний характер. Має більш ніж півтора мільйони підписників у тік-ток та інстаграмі. Народився у 2008. Корінний харків’янин. Власниця Степана Ганна знайшла його маленьким кошеням.