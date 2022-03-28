Ворог не полишає спроби атакувати Бориспіль, наші ЗСУ дають гідну відповідь, — Борисенко

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV

“На жаль, маємо дуже багато зрадників України. Ми боремось з ДРГ в місті Борисполі і в цьому нам дуже гарно допомагає запровадження комендантської години на 1,5 доби. Коли наші мирні мешканці вдома, то нам легше знищувати цих зрадників. Не хочу сказати, що щодня, але дуже часто затримуємо ворожі ДРГ.” — розповів Борисенко

Борисенко зауважив, що серед ДРГ мало мешканців Російської Федерації. За його словами, це українці переважно зі східної частини України та Криму.

“ДРГ є і ми з ними успішно боремось. Хочу подякувати нашим спецслужбовцям, які вчасно їх виявляють та знищують. Ворог не полишає спроби атакувати Бориспіль. Вони щоденно намагаються робити якісь бойові виходи, але завжди отримують відповідь від наших військових. Окупанти ховаються по лісах та селах, де ще залишились люди.” — додав Борисенко