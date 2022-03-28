Від початку війни близько 3,9 мільйона людей виїхали з України, — ООН

Про це повідомляє Управління верховного комісара ООН у справах біженців. Статистика складається з різних джерел, переважно з даних, наданих органами влади з офіційних пунктів пропуску.

Ескалація конфлікту в Україні спричинила руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Така ситуація змушує людей залишати свої домівки в пошуках безпеки, захисту та допомоги. За перший тиждень війни понад мільйон біженців з України перетнули кордони з сусідніми країнами.

Найбільше українців переїхали до Польщі — 2 мільйони 293 тисячі. На другому місці Румунія — 595 тисяч наших громадян. У Молдові — 383 тис. біженців.

В інші країни подалися:

в Угорщину — 354 041;

в Словаччину — 275 439;

в Росію — 271 254;

в Республіку Білорусь — 9 075.

Оскільки ситуація продовжує розвиватися, за даними ООН, приблизно 4 мільйони людей можуть покинути Україну.