В Европе шокированы масштабом российской агентуры

Об этом пишет Financial Times, сообщает Еспресо.TV.

После вторжения России в Украину обнаружение и противодействие шпионской деятельности Кремля на Западе «стало еще неотложной задачей», «многие страны прилагают усилия для того, чтобы прекратить тайную деятельность Москвы на своей территории».

Восемь сотрудников общеевропейской разведывательной службы и дипломатов, с которыми общались журналисты издания, заявили, что агентурная деятельность РФ в Европе «ширится такими темпами, что с ними трудно справиться с контрразведкой». По оценке одного представителя евроразведки «десятки» (если не «сотни») российских агентов действуют в Германии, Франции и Бельгии.

«То, что мы знаем об этом, почти наверняка является верхушкой айсберга. На протяжении многих лет есть заговор молчания, западные государства не хотят говорить о враждебных действиях России или преследовать шпионов», — сказал Кир Джайлс, старший научный сотрудник программы по России в аналитическом центре Chatham House.

Некоторые страны в Европе, пишет издание, просто ждут помощи разведкам США и Британии из-за нехватки бюджетных средств для своей контрразведывательной работы.

Но либеральнее всего относятся к российским спецслужбам в Австрии, которая является «настоящим авианосцем» российских спецслужб в Европе.

По словам одного евродипломата из Вены, которого цитирует FT, австрийское разведуправление BFV «считается настолько скомпрометированным, что его даже исключали из европейской деятельности по обмену разведданными».

«Минобороны страны практически является подразделением ГРУ», – добавил анонимный дипломат.