У Туреччині презентували новий Bayraktar з українським двигуном

Про це повідомляє Армія.Інфо. передає «Еспресо. TV«.

«MUIS буде оснащений реактивним двигуном і, як очікується, зможе злітати і приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu (будується), який має стати першою в світі подібною авіаматкою для дронів», – йдеться в повідомленні компанії.

Національна безпілотна бойова літальна система (MIUS) отримала назву Kızılelma. Безпілотник зможе розвивати швидкість до 800 км/год, а його вантажопідйомність становитиме 1500 кг.

Ще у листопаді 2021 року Baykar замовила в українського державного підприємства «Івченко-Прогрес» реактивні двигуни для проєкту MİUS.