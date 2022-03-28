У Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей

З Маріуполя після блокади вдалося евакуювати 150 тисяч жителів, у блокаді залишаються ще близько 170 тисяч, майже 5 тисяч жителів загинули за попередніми підрахунками.

Джерело: статистика щодо Маріуполя станом на 27.03.2022, надана владою

Деталі: Місто перебуває в облозі 28 діб, із 1 березня.

За приблизною оцінкою влади станом на 27 березня, загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. Точну кількість жертв підрахувати зараз неможливо.

До блокади з приморського містадо 140 тисяч.

Після блокади евакуйовано 150 тисяч, у тому числі – 71 235 осіб до Запоріжжя, решта до навколишніх селищ.

В облозі – 170 тисяч людей.