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У Києві сталася пожежа від падіння уламків збитої ракети

У Дарницькому районі Києва сталася пожежа внаслідок падіння уламків збитої ракети

Про це повідомляє ДСНС.

За попередньою інформацією, 27 березня о 23:12 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у Дарницькому районі Києва.

Було встановлено, що внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталося загоряння на території приватної житлової садиби. Зокрема горів гараж.

На місці було задіяно 2 одиниць пожежної техніки та 8 чоловік особового складу.

ДСНС повідомляє, що о 00:27 пожежу було локалізовано на площі 100 кв. м.
А о 01:24 займання ліквідували.
Попередньо постраждалих немає.

28 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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