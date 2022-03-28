Ракети летіли не по Львову, а у напрямку Байдена, — Повітряні сили ЗСУ Ворог не полишає спроби атакувати Бориспіль, наші ЗСУ дають гідну відповідь, — Борисенко » У Києві сталася пожежа від падіння уламків збитої ракети У Дарницькому районі Києва сталася пожежа внаслідок падіння уламків збитої ракети Про це повідомляє ДСНС. За попередньою інформацією, 27 березня о 23:12 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у Дарницькому районі Києва. Було встановлено, що внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталося загоряння на території приватної житлової садиби. Зокрема горів гараж. На місці було задіяно 2 одиниць пожежної техніки та 8 чоловік особового складу. ДСНС повідомляє, що о 00:27 пожежу було локалізовано на площі 100 кв. м.

А о 01:24 займання ліквідували.

Попередньо постраждалих немає.