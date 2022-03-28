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Служив у «Азові»: український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал загинув у бою за Маріуполь

Максим Кагал

Про це повідомляє тренер Максима Олег Скирта.

За його інформацією, 25.03.2022 року Максим загинув, здійснюючи оборону міста Маріуполь у складі Окремого загону спеціального призначення «Азов».

«Перший Чемпіон світу з кікбоксингу у нашому клубі, перший Чемпіон світу з кікбоксингу в нашому славетному місті Кременчуці, перший Чемпіон світу з кікбоксингу ІСКА, серед дорослих, у складі Збірної команди України, і просто чесна і порядна людина. Спи спокійно, Братику, земля тобі пухом, ми за тебе помстимося», — пише Скирта.

28 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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