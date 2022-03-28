Через ризик провокацій з боку окупантів гуманітарних коридорів 28 березня не відкриватимуть Ракети летіли не по Львову, а у напрямку Байдена, — Повітряні сили ЗСУ » Служив у «Азові»: український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал загинув у бою за Маріуполь Український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал загинув, боронячи місто Маріуполь від російських окупантів Про це повідомляє тренер Максима Олег Скирта. За його інформацією, 25.03.2022 року Максим загинув, здійснюючи оборону міста Маріуполь у складі Окремого загону спеціального призначення «Азов». «Перший Чемпіон світу з кікбоксингу у нашому клубі, перший Чемпіон світу з кікбоксингу в нашому славетному місті Кременчуці, перший Чемпіон світу з кікбоксингу ІСКА, серед дорослих, у складі Збірної команди України, і просто чесна і порядна людина. Спи спокійно, Братику, земля тобі пухом, ми за тебе помстимося», — пише Скирта.