Ситуация вокруг Украины будет в центре внимания саммита ЕС-КНР

События в Украине будут ключевой темой предстоящего 1 апреля саммита ЕС-Китай, заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер.
«Нужно дождаться этого саммита. И после этого можно будет вам сказать, каков был наш сигнал Китаю… Наши принципы, что касается Украины, очень ясны: Украина — это суверенное государство», — отметил Мамер в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Он отвечал на вопрос, какое послание ЕС готовит руководителю КНР.
Международное сообщество «выразило при чрезвычайно подавляющем большинстве в ООН» своё неприятие военных действий РФ в Украине, продолжил Мамер.
По словам представителя Еврокомиссии, государства-члены ООН должны содействовать прекращению военных действий, «чтобы соблюдались территориальная целостность и суверенитет Украины».
«Я полагаю, что такое послание может быть адресовано не только Китаю, но также и всем странам мира, которые защищают принципы Устава ООН», — подытожил представитель ЕК.
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