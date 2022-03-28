Ситуация вокруг Украины будет в центре внимания саммита ЕС-КНР

События в Украине будут ключевой темой предстоящего 1 апреля саммита ЕС-Китай, заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер.

«Нужно дождаться этого саммита. И после этого можно будет вам сказать, каков был наш сигнал Китаю… Наши принципы, что касается Украины, очень ясны: Украина — это суверенное государство», — отметил Мамер в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он отвечал на вопрос, какое послание ЕС готовит руководителю КНР.

Международное сообщество «выразило при чрезвычайно подавляющем большинстве в ООН» своё неприятие военных действий РФ в Украине, продолжил Мамер.

По словам представителя Еврокомиссии, государства-члены ООН должны содействовать прекращению военных действий, «чтобы соблюдались территориальная целостность и суверенитет Украины».

«Я полагаю, что такое послание может быть адресовано не только Китаю, но также и всем странам мира, которые защищают принципы Устава ООН», — подытожил представитель ЕК.