Сегодня происходит тонкая игра, США имеют тактику двух направлений, — Гонгадзе

Такое мнение она высказала в эфире Espreso.TV

“Высокопоставленные чиновники США понимают, что может быть долгая игра. Они обеспокоены тем, что Путин может применить химическое, бактериологическое и даже ядерное оружие. Поэтому есть тактика замедленного удушения путем санкций, и ограничений и надеются, что тактика сработает”

Гонгадзе подчеркнула, что всем понятна эта тактика, которая очень сложная, и это значит больше жертв для Украины.

“США пытается, во-первых, подавить россию экономически, во-вторых, максимально оказывать военную помощь Украине. Это тактика двух направлений. Байден встретился с Министром обороны Украины и Министром иностранных дел, и это было важным аргументом. Требования, которые были предоставлены Президентом Зеленским, понятны и реалистичны. В ближайшее время мы будем меньше слышать о том, сколько и чего дается. Решено — будет продолжаться тихая поддержка. А то, что сейчас бомбят Западные регионы Украины – это огромная опасность, и любая лишняя информация может привести к дополнительным жертвам”, добавила Гонгадзе.