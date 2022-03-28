Роскомнадзор заблокировал сайт мультсериала «Масяня» после выхода эпизода, посвященного войне в Украине

Роскомнадзор заблокировал сайт мультсериала «Масяня» после выхода эпизода, посвященного войне в Украине. Об этом в фейсбуке написал создатель сериала Олег Куваев.

«Направляется уведомление об ограничении доступа к информационному ресурсу https://mult.ru/ в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет», на основании требования Генеральной прокуратуры РФ бла-бла-бла Короче mult.ru теперь в России под запретом. Хотя я, да и зрители, сайтом уже крайне редко пользуемся, все на ютубе в основном, но на всякий случай сделал зеркало», – написал Куваев.

Сайта пока нет в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора, поэтому на основании какого требования Генпрокуратуры блокируется mult.ru, неизвестно. Сейчас серии «Масяни» также публикуются на ютубе.

22 марта вышла новая серия сатирического мультфильма «Масяня», посвященная военному вторжению России на территорию Украины. В ней российский президент Владимир Путин сравнивается с Адольфом Гитлером, также там демонстрируются кадры разрушений после авианалетов и артиллерийских ударов российских войск. В конце эпизода Масяня приходит к президенту Путину и оставляет ему японский меч для самоубийства. Менее чем за сутки серию «Масяни» «Вакидзаси» в ютубе посмотрели более полумиллиона человек.